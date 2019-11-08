Kocaeli ili KarsArdahanIğdır Vakfı (KAIV) tarafından düzenlenen KarsArdahanIğdır tanıtım günleri 1417 Kasım tarihlerinde düzenlenecek.



Kocaeli ili KarsArdahanIğdır Vakfı (KAIV) tarafından düzenlenen KarsArdahanIğdır tanıtım günleri 1417 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacak. Düzenlenen KarsArdahanIğdır Tanıtım Günleri’nde ziyaretçilere yöresel lezzetler, halk oyunları, mutfak sanatı, sosyal ve kültürel değerler sunulacak.

KAIV Başkanı Taner Sarıçayır, 1417 Kasım tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik ile ilgili "Doğu Anadolu kültürünü Kocaeli’de yaşatacağımız için gururlu,mutlu ve heyecanlıyız. Organizasyona ilginin ve katılımın yoğun olacağını düşünüyoruz. Sadece Kocaeli değil çevre illerde yaşayan vatandaşlarımızı da etkinlik alanımıza bekliyoruz" dedi.



Ziyaretçilere yöresel ziyafet

Yapılan bilgilendirmede; Anadolu'da güneşin ilk doğduğu şehirlerin, bölgeye has birbirinden lezzetli yemekleri misafirlere tanıtılacak. Ziyaretçiler, kazlı pilav, hingel, taş köfte gibi geleneksel yemeklerin hazırlanışı öğrenecek, tadına bakacak. Doğu Anadolu mutfağının sembolleri kaşar peyniri, gravyer peyniri, Kars kazı, Ardahan balı, Iğdır kayısısı, yayık tereyağı etkinlik alanında sergilenecek. 500 kaz çevirme, 1 ton gravyer, 1 ton Kars kaşarı misafirlere ücretsiz dağıtılacak.



‘Aşık geleneği’ Kocaeli’de yaşatılacak

Etkinlikte; Toruni, Aşık Tüccari ve Kağızmanlı Hıfzi’nin yetiştiği topraklarda aşık geleneğini sürdürmek amacıyla 'aşık atışmaları' yapılacak. Etkinlik boyunca Kars, Ardahan ve Iğdır’ın önde gelen sanatçılarından Mehmet Akbulut, Aşık Maksut Feryadi ve Yudum da konser verecebeli belirtilirken, bölgeye özgü halk oyunları ekibi gösteriler düzenleyecek.



Kars Kalesi maketi sergilenecek

866 yıldır Kars’ın simgesi olan Kars Kalesi’nin 20 metre uzunluğunda 5 metre yüksekliğindeki maketi sergilenecek etkinlikte, Sarıkamış şehitleri ile ilgili temsili gösteriler de sahnelenecek.

KOCAELİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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