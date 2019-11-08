Kocaeli Emniyetine çelik bariyer desteği

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Körfez Belediyesi Fen İşleri atölyesinde imal edilen 650 adet çelik bariyer, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü yetkilerine teslim edildi.

Körfez Belediyesi, kurum ve kuruluşlara desteğini sürdürüyor. Körfez dışında İl Emniyet Müdürlüğü’nün kullanımında olan çelik bariyerler konusunda da Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri desteğini verdi. Ortak yürütülen çalışma sonrasında Fen İşleri Müdürlüğü atölyesinde üretilen 650 adet çelik bariyer, Emniyet Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Çalışma hakkında bilgi veren Fen İşleri Müdürü Serkan Yeğnidemir, “Kocaeli Emniyet Müdürlüğümüz ile ortak yürütülen çalışma sonrasında hazır hale getirdiğimiz 650 adet çelik bariyeri kendilerine teslim ettik” dedi.



KOCAELİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.