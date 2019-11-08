Gebze Belediyesi vatandaşın yanında

– Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün talimatları doğrultusunda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Gebze Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, maddi durumu iyi olmayan yaşlı, hasta, engelli veya kimsesiz ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmıyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç sahibi aileler tespit edilerek yardım eli uzatılıyor. Bu kapsamda Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından her gün düzenli olarak ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor. Çalışmalarda ihtiyaç sahiplerine soba, gıda kartı, ikinci el eşya, mutfak tüpü, set üstü ocak, bebek karyolası, baza, çekyat, buzdolabı yardımında bulunuyor.

KOCAELİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.