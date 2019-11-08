Üniversiteli öğrencileri çevre temizliği yaptı

– Sıfır Atık Projesi kapsamında Körfez Belediyesi yetkilileriyle birlikte Sevindikli göletine giden üniversite öğrencileri, gölet çevresinde temizlik yaptı.

Körfez Belediyesi ve üniversite öğrencileri iş birliği ile Sıfır Atık Projesi kapsamında ortak proje yürütüldü. Sulak alanların ve gölet etrafının temizlenmesi ile insanların dikkatini çekmek amacıyla gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesine yaklaşık 150 öğrenci katıldı. Öğretim Görevlisi Ayfer Karaca Arzu ile birlikte, köy muhtarları da öğrencilerle birlikte alandaydı, temizlik çalışmasına destek verdi.

Sosyal sorumluluk projesi ile Sevindikli Göleti çevresindeki çöpler toplanarak Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Öğrenciler pankart ve dövizleri ile de “Doğaya çöpünü değil, sevgini bırak” mesajı verildi. Gölet manzarası ve mesire alanları ile özellikle hafta sonu vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Sevindikli Göleti’nde öğrenciler hem doğa yürüyüşü gerçekleştirdi hem de halay çekip eğlendi.

Etkinlik sırasında öğretim görevlisi Arzu Yüce tarafından Sevindikli Göleti içerisindeki bitki çeşitliliğinin araştırılması noktasında da sudan numune alındı. Yetkililer, Sevindikli Göleti'nde yaşayan canlılarla alakalı aynı zamanda bir proje hayata geçireceklerini belirtti.



KOCAELİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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