İzmit Belediyesi 10 Kasım’da mevlit okutacak

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

İzmit Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde Fevziye Camii’nde mevlit okutacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81’inci yıl dönümü nedeniyle İzmit Belediyesi tarafından mevlit okutulacak. 10 Kasım Pazar günü akşam namazı ile yatsı namazı arasında Fevziye Camii’nde okutulacak mevlit sonrası vatandaşlara helva ikramı yapılacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurtuluş kahramanlarımız ve tüm şehitlerimiz için okutulacak mevlit programına tüm İzmit halkı davetlidir.



KOCAELİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:31

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:57

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.