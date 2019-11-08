Önder, evinin kapısında asılı bulundu

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KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, Önder K. (31), evinde kendisini iple giriş kapısına asarak yaşamına son verdi.

Olay, öğlen saatlerinde, Derince Mersincik Mahallesi Menderes Sokak´ta meydana geldi. 2 katlı binada oturan Önder K., evin giriş kapısına kendisini iple astı. Önder K.'nin ipe asılı halde görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Önder K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Önder K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



KOCAELİ 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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