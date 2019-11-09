Sabiha Gökçen’e ‘Kocaelikart’ yükleme noktası

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 7 Kasım Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ‘Kocaelikart’ yükleme sistemini hizmete sundu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., vatandaşlardan gelen yoğun talep doğrultusunda Sabiha Gökçen Havalimanı’na ‘Kocaelikart’ yükleme sistemi kurdu. 7 Kasım Perşembe gününden itibaren hizmet sağlamaya başlayan ‘Kocaelikart’ yükleme noktası vatandaşlar tarafından tam not almayı başardı. Havalimanından Kocaeli’ne gelmek isteyen vatandaşlara büyük kolaylık sağlayacak sistem doğrultusunda artık yolcular bilet satış noktasından ‘Kocaelikart’larına TL yüklemesi yapabilecek.

Uygulama doğrultusunda ‘Kocaelikart’larına yüklemelerini gerçekleştiren yolcular, büyük memnuniyet duyduklarını, böyle bir sistemin kurulmasını talep ettiklerini ve iletilen taleplere kayıtsız kalmayarak sistemi buraya kurduğu için Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkürlerini dile getirdi.

KOCAELİ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

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