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Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi onarılıyor

İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi'nin hasarlı bölümü sökülerek onarılmak üzere atölyeye götürdü.

Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi onarılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Umuttepe Yerleşkesi’nde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi’nin hasarlı bölümü sökülerek onarılmak üzere atölyeye götürdü.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesinde öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçişlerini sağlamak için yaya köprüsü inşa etmişti. Geçtiğimiz ay yaşanan kaza nedeniyle yaya trafiğine kapatılan Şehit Polis Serdar Gökbayrak üst geçidinde vatandaşların sıkıntı yaşamaması için 56 Kasım’da yapılan onarım çalışmaları gece, 7 Kasım Perşembe günü yapılan çalışma ise sabah 6’da başladı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri, gece yaptıkları çalışmalar sonucunda üst geçidin hasarlı bölgesini sökerek atölyeye götürdü. Gerekli onarımın yapılacağı bölüm en kısa zamanda yerine getirilerek takılacak.

KOCAELİ

09 Kasım 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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