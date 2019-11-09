Komşular sürekli yanan ışıktan şüphelendi, evde ölü bulundu

KOCAELİ´nin Gölcük ilçesinde, yalnız yaşayan Yaşar Kaya Ertem´in (61) evinin ışıklarının sürekli yanmasından şüphelenen komşuları polise haber verdi. Eve giren polis ve sağlık ekibi, 3 gündür haber alınamayan Yaşar Kaya Ertem´in cesedi ile karşılaştı.
Gölcük Dumlupınar Mahallesi´nde yalnız yaşayan Yaşar Kaya Ertem´den 3 gündür haber alamayan komşuları, evinde ışıkların sürekli yandığını fark edince polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri eve girdi. Yaşar Kaya Ertem´in evinin tuvaletinde cesedi ile karşılaşıldı. Yaşar Kaya Ertem´in düşerek yaralandığı için veya sağlık sorunlarına bağlı bir neden ile hayatını kaybettiği düşünülürken, Ertem´in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
KOCAELİ
09 Kasım 2019 Cumartesi
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