3 gündür evinin ışıkları sönmeyen adam ölü bulundu

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde evinin ışıkları 3 gün boyunca açık kalan 61 yaşındaki Yaşar Kaya Ertem, komşularının durumdan şüphelenmesi sonucunda ölü bulundu.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Dumlupınar Mahallesi Preveze Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 gün boyunca 61 yaşındaki Yaşar Kaya Ertem’in evinin ışıklarının yanar vaziyette olduğunu gören komşuları, durumdan şüphelenerek Ertem’in yaşadığı eve gitti. Ertem’in evine gelen komşuları, geldikleri evin ışıklarının yanar vaziyette olmasına rağmen kapıyı kimsenin açmamasından şüphelenerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri evin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekipleri Ertem’i hareketsizce yarat vaziyette buldular. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde Ertem’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine itikal eden polis ekipleri tarafından evde incelemeler yapıldı. İncelemelerin ardından Ertem’in cenazesi otopsi incelemesi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:06

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:56

YATSI 19:17

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.