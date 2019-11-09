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Türkiye'ye 49 uluslararası madalya kazandıran milli sporcular onur gecesinde buluştu

İHA

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSFF), sualtı sporlarında ülkemize 49 uluslararası madalya kazandıran milli sporcuları düzenlediği Onur Gecesi ve Ödül Töreni'nde bir araya getirdi.

Türkiye'ye 49 uluslararası madalya kazandıran milli sporcular onur gecesinde buluştu

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSFF), sualtı sporlarında ülkemize 49 uluslararası madalya kazandıran milli sporcuları düzenlediği Onur Gecesi ve Ödül Töreni'nde bir araya getirdi.
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSFF), sualtı sporlarının 6 farklı branşında 2018 ve 2019 yıllarında ülkemize kazandırdığı 3 dünya, 5 Avrupa şampiyonluğu başta olmak üzere 49 uluslararası madalyanın sahibi milli sporcu ve takımları için onur gecesi ve ödül töreni programı düzenledi. Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen programa TSFF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, federasyon yöneticileri, sporcular, antrenörler ve sporcu aileleri katıldı.

"49 uluslararası madalyayı bileğinin hakkıyla kazandı"
Programda konuşma yapan TSFF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen, "2018 ve 2019 yılında sualtı hokeyi, paletli yüzme, sualtı ragbisi, serbest dalış indoor ve outdoor disiplinleri, sualtı görüntüleme ve zıpkınla balık avı branşlarımızda 5 dünya, 5 Avrupa ve 2 uluslararası yarışmadan şampiyonluklar ve madalyalarla ülkemize döndük. Son iki yılda bireysel takım olarak millilerimiz, büyüklerde ve gençlerde ayrı ayrı olmak üzere 3 dünya şampiyonluğu, 3 dünya ikinciliği, 6 dünya üçüncülüğü, 5 Avrupa şampiyonluğu 8 Avrupa ikinciliği, 5 Avrupa üçüncülüğü, uluslararası yarışmalarda 4 altın, 5 gümüş ve 10 bronz olmak üzere toplam 49 uluslararası madalyayı bileğinin hakkı ve alın teriyle kazandı. Böylesine harikulade başarıların mimarı olan su altı sporlarında Türkiye'yi dünya markası yapan milli takımımızın değerli sporcuları ve antrenörlerini ayakta alkışlıyoruz" dedi.

KOCAELİ

09 Kasım 2019 Cumartesi

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