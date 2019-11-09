Kocaeli\u2019nin G\u00f6lc\u00fck il\u00e7esinde ormanl\u0131k alanda \u00e7\u0131kan ve yakla\u015f\u0131k 2 d\u00f6n\u00fcm alana yay\u0131lan yang\u0131n itfaiye ekipleri taraf\u0131ndan s\u00f6nd\u00fcr\u00fcld\u00fc. Olay, Kocaeli\u2019nin G\u00f6lc\u00fck il\u00e7esi Nuzhetiye Mahallesi\u2019nde meydana geldi. Edinilen bilgilere g\u00f6re, ak\u015fam saatlerinde ormanl\u0131k alanda hen\u00fcz \u00f6\u011frenilemeyen bir neden dolay\u0131 yang\u0131n \u00e7\u0131kt\u0131. K\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fcyen yang\u0131n, yakla\u015f\u0131k 2 d\u00f6n\u00fcm araziye yay\u0131ld\u0131. Alevleri g\u00f6ren \u00e7evredeki vatanda\u015flar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. \u0130hbar \u00fczerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. K\u0131sa s\u00fcre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yang\u0131n\u0131 s\u00f6nd\u00fcrmek i\u00e7in \u00e7al\u0131\u015fma ba\u015flatt\u0131. Ekipler taraf\u0131ndan yap\u0131lan m\u00fcdahale ile alevler yakla\u015f\u0131k 1 saat i\u00e7erisinde kontrol alt\u0131na al\u0131nd\u0131. \u00c7\u0131kan yang\u0131nda yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, yakla\u015f\u0131k 2 d\u00f6n\u00fcm arazide bulunan a\u011fa\u00e7lar zarar g\u00f6rd\u00fc. Olayla ilgili inceleme ba\u015flat\u0131ld\u0131.