Başından vurulan şahıs kurtarılamadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sokakta gördüğü arkadaşlarına selam vermek için motosikletiyle durduğu sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu başından vurulan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, gece 01.00 sıralarında Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi Beyhan Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki Alim Kazancı, motosikleti ile eve giderken yolda arkadaşları ile karşılaştı. Arkadaşlarını görünce motosikletini durduran Kazancı, silahlı saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından ateşlenen silahtan çıkan kurşun, Kazancı’nın başına isabet etti. Kazancı kanlar içerisinde kalırken, olayı gören arkadaşları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Ekipler saldırganı bulabilmek için boş kovan aradı

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Kazancı, İzmit Seka Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazancı, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

KOCAELİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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