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YORUM KURALLARINI OKUDUM

10 Kasım'da İzmit'te hayat durdu

DHA

İZMİT'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.

İZMİT'te, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81'inci yıl dönümünde saat 09.05'te hayat durdu.
10 Kasım'da saatler 09.05'i gösterdiği anda İzmit'te de yaşam durdu. Şehrin en işlek yerlerinden biri olan Yürüyüş Yolu ve çevresindeki sokaklarda evine ve işine gitmek için dışarıda bulunanlar saygı duruşuna geçti. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sürücüler kontak kapatıp araçtan inerek Ata'ya saygı duruşunda bulundu. Ayakkabı boyacısından simit satıcısına, iş yerlerinde bulunan esnaf ve çalışanlar dışarı çıkarak saygı duruşuna geçti.
OTOYOLDA ARACINI DURDURDU, SAYGI DURUŞUNA GEÇTİ
Saat 09.05´i gösterdiğinde TEM Otoyolu´nun Sakarya Hendek mevkiinde bir sürücü otomobilini emniyet şeridine park etti. Araçtan inen bir kadın saygı duruşuna geçti.

KOCAELİ

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:07
  • GÜNEŞ 07:33
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:30
  • AKŞAM 17:55
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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