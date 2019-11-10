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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engelli babasına eşlik etti, halterde Avrupa şampiyonu oldu

DHA

KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde yaşayan Berfin Altun (20), halter sporuyla ilgilenen tekerlekli sandalyeye mahkum babası Selami Altun´u idmanlarına götürüp getirirken, hocasının ısrarı üzerine haltere başladı. Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan Berfin Altun, hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi.

KOCAELİ´nin Körfez ilçesinde yaşayan Berfin Altun (20), halter sporuyla ilgilenen tekerlekli sandalyeye mahkum babası Selami Altun´u idmanlarına götürüp getirirken, hocasının ısrarı üzerine haltere başladı. Avrupa Şampiyonu ve dünya üçüncüsü olan Berfin Altun, hedefinin olimpiyatlarda madalya kazanmak olduğunu söyledi.
2004 yılında geçirdiği iş kazasının ardından tekerlekli sandalyeye mahkum olan Selami Altun, doktorunun spor yapması yönündeki tavsiyesi üzerine paralimpik halter yapmaya başladı. Yürüme yetisini kaybeden babasının tekerlekli sandalyesini iterek girdiği salonda halter hocası Nurcihan Gönül´ün ısrarlarıyla haltere başlayan Berfin Altun, 3 yıllık çalışmaların ardından Türkiye Şampiyonu olarak Milli Takım´a seçildi. Milli Takım kariyeri boyunca katıldığı 9 uluslararası turnuvada farklı kategorilerde 9 madalya kazanan, Avrupa şampiyonu olan Berfin Altun, hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları´na katılarak başarı elde etmek olduğunu söyledi.
Kızının, kendisinin tekerlekli sandalyesini sürerek spor salonuna getirmesiyle halterle tanıştığını ifade eden Selamı Altun, "Ben 2004 yılında bir iş kazası geçirdikten sonra spora başladım. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedavi gördüğüm dönemde orada spor branşları vardı, orada gazi olmuş askerlerin spor yaptıklarını gördüm. Onlar spor yapıyorlardı, onların hocaları da bana spor yapmayı teklif etti ve sonra tedavim bittikten sonra Kocaeli´ye geldim. Kocaeli´de Kağıtspor Kulübü´nde de paralimpik halter branşı olduğunu öğrendim ve spora başladım. Antrenmanlara gidip gelmek ilk dönemlerde çok zor oluyordu. Kızım Berfin beni götürüp getiriyordu. Bana hep o yardımcı oluyordu, sandalyemden indirip bindiriyordu. Berfin´in desteğiyle bu sporu yapıyordum" dedi.
'KIZIM BENİ İDMANA GETİRİRKEN HEP SPORCULARI İZLİYORDU'
Kızı Berfin Altun´un, kendisini idmana getirdiği süre boyunca salonda halter ekipmanlarıyla oynadığını söyleyen Selami Altun, şöyle konuştu:
"Berfin´in spora başlaması da biraz ilginç oldu. Beni idmanlar için salona götürüp getiriyordu ve mecburen idman bitene kadar yanımda bekliyordu. İdmanlarımız da en aşağı 2 saat sürüyordu Berfin o süre zarfında salonda hep halter yapanları izliyordu. Avrupa´da derece yapmış sporcular vardı Kağıtspor´da onları gördükçe heveslenip orada halter ekipmanlarıyla oynamaya başladı. Halter hocamız Nurcihan Gönül ve Şule Şahbaz hocamız onlar da bana `Çocuğun da bu sporu yapabilir. Neden gelip giderken onlar da yapmıyorlar, neden izin vermiyorsun?´ dedi. Bende yapabiliyorlarsa yapsınlar dedim. Berfin de o sayede boş barla oynarken spora başladı. Sonra çok ciddi anlamda Berfin´in haltere uyumlu olduğunu söyledi hocaları. Daha sık idman yapmaya başladı, daha çok çalıştı. Zor imkanlar yaşadığımız halde bile idmanlarımıza hep geldi. Berfin amatör olarak başladığı, benim sayemde gidip gelerek ilgi duyduğu bir spor dalında profesyonel oldu. Benim de, Berfin´in de istediği tek şey olimpiyatlarda derece yapmak. Çünkü olimpiyatta derece yapmak her sporcunun hayalidir. Berfin´in de olimpiyatlara gideceğine inanıyorum."
'KENARDA BABAMIN İDMANININ BİTMESİNİ BEKLERKEN HALTERE BAŞLADIM'
Haltere, salonda babasının idmanının bitmesini beklerken halter hocasının spor yapması ısrarı üzerine başladığını ifade eden Berfin Altun, "Haltere babam sayesinde başladım. Babam bedensel engelliler kategorisinde halter branşıyla ilgileniyordu. Tekerlekli sandalyede olduğu için onu götürüp getiriyordum, ona salonda yardım ediyordum. Onun yardımı sayesinde başladım bu spora. Babamı izlerken kenarda oturuyordum o sırada antrenörlerim yanıma geldi ve `Seni de halterci yapalım´ dediler. O vesileyle başladım ve yoluma devam ettim" diye konuştu.
'HALTER ERKEK SPORU, SEN YAPAMAZSIN DEDİLER'
Haltere başladığı dönemde arkadaş çevresi tarafından olumsuz yorumlar aldığını söyleyen Berfin Altun, "Haltere başlarken çok fazla güçlük çektim. Bana `Halter erkek sporu dediler, yapamazsın dediler. Bir kadına yakışmaz´ dediler. Bende inat ettim ve başarabileceğime inandım. Sonra çalışarak devam ettim ve Avrupa şampiyonu oldum. Çeşitli kategorilerde derecelerim var. Romanya´da düzenlenen turnuvada Avrupa şampiyonu oldum, Fiji´de Dünya üçüncülüğüm var, Polonya´da yıldızlar kategorisinde Avrupa üçüncüsü oldum inşallah daha büyük başarılar da kazanacağım" dedi.
'CUMHURBAŞKANI´MIZIN MESAJINI ALDIĞIMDA ÇOK HEYECANLANDIM'
Romanya´da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası´nda altın madalya kazandıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın kendisine tabrik mesajı attığını söyleyen Berfin Altun, şöyle konuştu:
"Avrupa şampiyonu olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bana tebrik mesajı iletti. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Çok gururlandım, Avrupa şampiyonluğundan daha da gurur verici bir şeydi bu benim için, çok heyecanlandım o mesajı alırken. Sıradaki hedefim her sporcunun olduğu gibi olimpiyatlarda başarı sağlamak. Bunun için de kamp süreçlerimiz oluyor çok sıkı idmanlar yapıyoruz ve ben olimpiyatlarda derece yapabilmek için ekstra antrenmanlar yapıyorum. İnşallah madalya getireceğim."

KOCAELİ

10 Kasım 2019 Pazar

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