Atatürk ölümünün 81. yılından Kocaeli'de anıldı

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– Cumhuriyetin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81. yıldönümünde Kocaeli’de düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 81. yıldönümü nedeniyle Kocaeli’de bir dizi tören düzenlendi. İzmit Saat Kulesi önünde düzenlenen ve Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile başlayan törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doc. Dr. Tahir Büyükakın,

Haydar Akar, Deniz Eğitim ve ÖğretimGarnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Alper Yeniel, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, siyasi partilerin Kocaeli Milletvekilleri, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende çelenklerin Atatürk Anıtına sunumunun ardından saat 09.05’te sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından tören alanındaki bayraklar yarıya indirildi.

KOCAELİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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