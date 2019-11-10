Başkan Büyükgöz Köşklüçeşme sakinlerini dinledi

– Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mahalle Meclisleri kapsamında Köşklüçeşme Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz Mahalle Meclisleri kapsamında Köşklüçeşme Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Toplantıya Başkan Büyükgöz, Belediye Başkan Yardımcıları Sedat Çelik, Yusuf Burkut, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarı, birim müdürüleri ve mahalle sakinleri katıldı. Başkan Büyükgöz, mahallede yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Büyükgöz, daha sonra mahalle sakinlerinin öneri ve taleplerini alarak sorularını cevapladı.

Başkan Büyükgöz, program sonrasında lösemi tedavisi gören Tarık adlı çocuğunu Gaziler Mahallesi’ndeki evinde ziyaret ederek şifa diledi. Büyükgöz’ün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren Tarık, başkana yaptığı çizim çalışmalarını gösterdi.

KOCAELİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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