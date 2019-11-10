Kiracılarıyla tartışan karı-koca bıçaklandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kiracılarıyla tartışan Y.Ç. ve eşi G.Ç. bıçaklanarak yaralanırken, 12 yaşındaki çocukları S.Ç. ise darbedildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzey Mahallesi Pamuk Sokak´ta meydana geldi. Y.Ç. ile kiracısı arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Y.Ç. ve eşi G.Ç. bıçaklanırken, çocukları S.Ç. ise darbedildi. Bu sırada iki ailenin yakınlarının toplanması üzerine ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri önlem alarak güvenliği sağladı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralı Y.Ç. ve eşi G.Ç.´yi hastaneye kaldırdı. Y.Ç. ve G.Ç. tedaviye alınırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili 3 kişi polis tarafından gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



KOCAELİ 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:07

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