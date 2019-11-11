Kocaeli'de sabaha karşı çıkan yangından etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı Binada çıkan yangında mahsur kalanları itfaiye ekipleri kurtardı Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi tedavi altına alındı

– Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sabaha karşı bir evde çıkan yangın nedeniyle binada mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Dumandan etkilenen 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.



Olay sabah 05.00 sıralarında Körfez Fatih Mahallesi Meriç Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı binanın 2. Katında Nezih Ç.’ye ait dairenin mutfak kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden Nezih Ç. durumu 112 Acil Yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da binada mahsur kalarak dumandan etkilenenleri tahliye etti.



Yangını söndüren itfaiye ekiplerince binadan çıkarılanlar arasında dumandan etkilenen Nezih Ç. eşi, üst katta oturan abisi ve eşinin de aralarında olduğu 2’si çocuk 6 kişi, ambulanslarla Körfez ve Derince’de bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Çıkan yangında Nezih Ç.’ye ait ev kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

KOCAELİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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