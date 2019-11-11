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Kök hücre tedavisi bekleyen 13 yaşındaki Medine hayatını kaybetti

İHA

Beyninde meydana gelen hasar nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren ve kök hücre tedavi için yardım bekleyen 13 yaşındaki Medine Sakin hayatını kaybetti.

Kök hücre tedavisi bekleyen 13 yaşındaki Medine hayatını kaybetti

Beyninde meydana gelen hasar nedeniyle 5 yıldır yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren ve kök hücre tedavi için yardım bekleyen 13 yaşındaki Medine Sakin hayatını kaybetti.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi İnönü Mahallesinde ikamet eden Bahattin ve Emine Sakin çiftinin 13 yaşındaki kızı Medine Sakin 5 yıl önce öksürük ve ateşlenme şikayetiyle Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, burada tedavi altına alınan Medine'ye kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Daha sonra evinde kalbi duran ve hastaneye kaldırılan Medine Sakin yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, beyninde meydana gelen hasar nedeniyle yatağa mahkum oldu. 5 yıldır yatağa mahkum bir şekilde hayat mücadelesi veren Sakin'in babası Bahattin Sakin, kızının yurt dışında 86 bin dolar tutan kök hücre tedavisi ile tekrar hayata tutunabileceğini dile getirerek tedavi masraflarının karşılanması için yardım istemişti. 13 yaşındaki Medine Sakin 5 yıldır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hayata gözlerini yumdu.

Yaşam mücadelesini kaybetti
Hayatını kaybeden Medine Sakin'in cenazesi Kocaeli'nin Gebze ilçesi Adem Yavuz Mahallesi'nde bulunan Fazilet Cami'inde bugün ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

KOCAELİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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