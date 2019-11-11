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Milletvekili Yaman ve Başkan Şayir Ağrılılar’a konuk oldu

İHA

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Ağrılılar Derneği'nin konuğu oldular.

Milletvekili Yaman ve Başkan Şayir Ağrılılar’a konuk oldu

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası Ağrılılar Derneği’nin konuğu oldular.
Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Nihat Aba ve yönetimi tarafından hafta sonu gerçekleşen kahvaltı programı dernek lokalinde gerçekleşti. Derneğin programına Koceli Milletvekili Cemil Yaman, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Dilovası eski Belediye Başkanı Ali Toltar, AK Parti İl Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Canşi, Dilovası Devlet Hastahanesi Müdürü Şükrü Gözalan, Körfez Ağrılılar Dernek Başkanı Nurettin Kaplan, Dilovası Eleşkşrt’liler Derneği Başkanı Mahmut Kocabay, CHP İlçe Başkanı Kerem Aydemir, HDP İlçe Başkanı Kadir Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Ağrılılar Konfederasyonu Başkanı Mustafa Acar, Marmara Ağrılılar Federasyon Başkanı Mirsat Taşdemir, Dilovası Belediyesi meclis üyeleri ve Ağrılı vatandaşlar katıldı.
Kahvaltı programının açılış konuşmasını yapan Dilovası Ağrılılar Dernek Başkanı Nihat Aba, “Dernek yönetimi olarak uzun zamandır herhangi bir program yapmamıştık. Geçtiğimiz hafta aldığımız karar doğrultusunda böyle bir organizasyonla bir araya gelerek hem hasret gidermek hemde istişare yapmak istedik. Katılan tüm konuklarımıza teşekkür ediyorum” dedi.
Ağrılılar Konfederasyonu Başkanı Mustafa Acar ve Ağrılılar Federasyon Başkanı Mirsat Taşdemir’de yaptıkları konuşmada, Dilovası’nın kendileri için önemine değinerek, Dilovası’nın küçük Ağrı olduğunu burada ki birlik ve beraberliğe önem verdiklerini söyleyerek Ağrılı hemşerileri Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’la da gurur duyduklarını ifade ettiler.
Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Hepimiz ayrı memleketlerden gelsekte hepimiz bu kentte kardeşçe yaşamaya çalışıyoruz. Doğulusu Batılısı, Kuzeylisi Güneylisi herkes bu kentin mihenk taşıdır. Biz hiçbir ayrım yapmadan ilçemize ve halkımıza hizmet etmek için çalışıyoruz. Hepimiz bu kentin kalkınması için çalışmalıyız. Altı ayda elimizden geldiğince bunu yapmaya çalışıyoruz. Projelerimizi halkımızın her ferdinin hayatını kolaylaştıracak şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği için çalışmalıyız. Topluma nifak tohumları sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Bizim için insanların nereli olduğu önemli değil. Yeterki ilçemiz kalkınsın, Yeterki halkımız burada huzurlu, güvenli ve refah içerisinde yaşasın. Tek amacımız yeni Dilovası’nı inşa ederek ilçemizin kazanmasıdır” dedi.
Başkan Şayir’in ardında söz alan Kocaeli Millet vekil Cemil Yaman, “Bizim amacımız yaşadığımız kentin ve ülkemizin gelişimine katkı sunmaktır. Derneklerimiz ve STK’larımızın amacı da hemşerilerine ve topluma bir şey katabilmek ve bulundukları kente katkı sunmaktır. Doğduğumuz şehirlerden daha güzel yaşamak adına buralara geldik. Yaman, Anadolu’nun her bir köşesinden bir araya gelerek yaşadığımız kentte böyle güzide bir toplumu oluşturduk. İlçemizin sorunları var ancak bu sorunları çözebilmek için canla başla çalışıyoruz. En büyük sorunlarımızdan Kömürcüler OSB’nin kaldırılması konusunda sona geldik. İnşallah yakında kaldırılması için çalışmalar başlayacaktır. İnşallah boşaltılacak o alanda yeni bir yaşam alanı inşa edilmesi için de çalışıyoruz. Bu kentin yöneticileri olarak tek hedefimiz halkımızın layık olduğu en güzel yaşam standartlarının oluşmasıdır. İnşallah Hamza Başkanımızla birlikte bu dönem daha güzel işlere imza atacak ve yeni Dilovası’nı inşaa edeceğiz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından sohbet havasında geçen kahvaltı sonrası vatandaşların sorularını yanıtlayan Yaman ve Şayir, programa katılan konuklar ile birlikte hatıra resmi çektirdiler.

KOCAELİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

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