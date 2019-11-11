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Geleneksel Türk Süsleme Sanatları öğreniyorlar

İHA

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi'nde öğrenciler hat ve tezhip gibi geleneksel Türk süsleme sanatlarını öğreniyor.

Geleneksel Türk Süsleme Sanatları öğreniyorlar

Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde öğrenciler hat ve tezhip gibi geleneksel Türk süsleme sanatlarını öğreniyor.
Yetenek sınavıyla öğrenci alan eğitim merkezinde geleneksel sanatlara meraklı Kocaeliler, alanının en iyi hocaları tarafından eğitim görüyor.
Büyükşehir Belediyesi tarafından Seka Kültür Alanı’nda bulunan Geleneksel Türk Süsleme Sanatları Eğitim Merkezi’nde eğitim gören öğrenciler, her yıl ağustos ayında yapılan konservatuvar yetenek sınavıyla seçiliyor. Geleneksel Türk Süsleme Sanatlarına ilgisi olan Kocaelililer yetenek sınavına girerek sınavı kazanmaları durumunda eğitim almaya hak kazanıyor. 3 yıl süresince hat, tezhip, ebru, minyatür, kat’ı gibi Geleneksel Türk Süsleme Sanatları eğitimi alan öğrenciler yıl boyunca yaptıkları eserleri yılsonu sergisinde sergileme fırsatı da buluyor.
36 öğrenci hat eğitimi alıyor
Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Geleneksel Türk Süsleme Sanatları bölümünde 36 öğrencisi olduğunu bunlardan 21’inin bu yıl yapılan yetenek sınavı ile yeni başladığını belirten eğitmen Mahmut Şahin, “Hat, eğitimi alan öğrenciler, sülüs yazı yama ile eğitimlerine başlıyor ve nesih Kuranı Kerim yazısına geçiyor. İlerleyen zamanlarda talik yazısına geçen öğrenciler 4 yıllık bir eğitimle iyi bir hattat olma yönünde ilerleme kaydediyor” dedi.
Hat oldukça meşakkatli bir iş
17 yılda 4 öğrencisine icazet verdiğini belirten ünlü hattat Mahmut Şahin, hat sanatının oldukça meşakkatli, uzun süreler ve emekler sonucu kazanılan bir yetenek olduğunu ifade etti. Zor bir eğitim olduğu için icazet alarak hattat olan az sayıda öğrencisi olduğunu belirten Şahin, haftada bir gün il dışından Kocaeli’ne gelerek öğrencilerine eğitim veriyor. Kendisinin de ünlü hattatlar Hüseyin Kutlu ve Ali Alparslan’dan icazetli bir hattat olduğunu söyleyen Mahmut Şahin, ülkemizde hat konusunda sayılı uzmanlardan, eğitmenlerden biri.
Müzahhip olma yolunda ilerliyorlar
Osmanlıdan hatta Uygur Türkleri’nden 16. yüzyıldan buyana yapıla gelen tezhip sanatı hakkında bilgiler aktaran tezhip eğitmeni Abdullah Aydemir, hat yazılarının etrafına yapılan bir geleneksel süsleme sanatı olan tezhip ustası yetiştirmek için 3 yıl süren bir eğitim verdiklerini söyledi. 24 öğrencisi bulunan Aydemir, motifler, desen tasarımı gibi konuların işlendiği derslerde 16. yüzyıldan buyana uygulanan tezhip sanatı uygulamalarını öğrencilere öğretiyor. Ayet ve hadislerin etrafını süsleme sanatı olan tezhip öğrenen öğrenciler, ilk aşamada motif bilgisi ve kompozisyon bilgisi alıyor. Formlar ve bu formları boyama eğitimiyle fırçayla boyama tekniklerini öğrenerek iyi birer müzehhip olma yolunda ilerliyorlar.

KOCAELİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:16
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