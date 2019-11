Başkan Bıyık, Nenehatun'da halkla buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gönül Buluşmaları programı kapsamında Nenehatun Mahallesi’nde Halk Meclisi gerçekleştirdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, mahallelerde başlattığı halk buluşmalarına ara vermeden devam ediyor. Gönül Buluşmalarının üçüncüsü Nenehatun Mahallesi’nde gerçekleşirken programa Başkan Bıyık, AK Parti Darıca ilçe başkanı Ufuk Acay, başkan yardımcıları, mahalle muhtarı, AK Parti mahalle başkanı, meclis üyeleri, partililer, birim müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bıyık Nenehatunlulara teşekkür etti

Başkan Bıyık, seçim döneminde söz verdiği gibi her mahallede gönül buluşmaları ile halk meclisleri düzenlediklerini ifade ederek Nenehatun Mahallesi sakinleriyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade etti. Yerel seçimlerde kendisine verdikleri destek nedeniyle de Nenehatunlululara teşekkür eden Başkan Bıyık, yerel seçimlerde en yüksek desteği aldığı mahallelerden biri olan Nenehatun Mahallesi’ne gönül borcunu ödemek için canla başla çalışacaklarını söyledi. Nenehatun’un sorunlarını ve taleplerini bildiğini ifade eden Başkan Bıyık, kısa, orta ve uzun vadede mahallenin sorunlarını çözeceklerini ifade etti.

Nenehatun’da ulaşım sorununu çözeceğiz

Nenehatun Mahallesi sakinlerinin en çok talep ettiği konuların başında taksi durağı ve toplu ulaşım sıkıntısı olduğunu bildiklerini kaydeden Başkan Bıyık, “İlçe başkanlığım döneminde de sürekli sizlerle birlikteydik. Mahallemizin sorunlarını ve taleplerini biliyorum. Taksi durağı ve toplu ulaşım konusunda yoğun bir istek var. Bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Büyükşehir UKOME’yle yaptığımız toplantılarda bu isteklerinizi dile getirdik. İnşallah Büyükşehir ile birlikte mahallemizdeki ulaşım sorununu çözeceğiz. Büyükşehir Belediye başkanımız da bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Sizlerin gündemiyle bizim gündemimiz aynı olacak” diye konuştu.

Mahalleli sordu başkan yanıtladı

Başkan Bıyık, belediye çalışmaları hakkında bilgiler verdikten sonra vatandaşlardan gelen soruları cevapladı. Mahalle sakinlerine teker teker söz vererek şikayet ve taleplerini dinleyen Başkan Bıyık, gönül belediyeciliği kapsamında katılımcı ve şeffaf belediyecilik uygulayacaklarını ifade etti. Mahalle sakinlerinin sorunlarını tek tek dinleyip not alan Başkan Bıyık, “Sizlerden gelen her istek ve şikayeti not alıyoruz. Bu notları rapor haline getiriyoruz. Aldığımız notlar burada kalmıyor. Bir daha karşınıza geldiğimizde sorunları çözmüş olarak gelmek için çalışıyoruz” dedi.

