– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri öğrencilere ‘Zabıta ve Bilinçli tüketici’ eğitimi veriyor.

Bilinçli bir tüketicinin çocukluktan yetişmesini gerektiği düşüncesiyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ortaokul öğrencilerine eğitimler veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı İhtisas Zabıta Şube Müdürlüğü personelleri tarafından, ortaokul öğrencilerine verilen “Zabıta ve Bilinçli Tüketici” eğitimleri Gölcük ilçesinde devam etti. Bu kapsamda Zabıta ekipleri tarafından, Gölcük Kavaklı Şehit Onbaşı Adem Başoğlu Ortaokulu, Gölcük İhsaniye Oyak Ortaokulu, Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu ve Kocaeli Sanayi Odası Dumlupınar Ortaokulu’nda eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli yapılan eğitimler Gölcük ilçesinin ardından Kartepe ve Derince ilçesinde devam edecek. Eğitimlerde özellikle vatandaşların tüketici hakları konusunda yaşadıkları mağduriyetlerini giderebilmesi için Alo 174 Gıda Hattı, Alo 175 Tüketici hakları ve şikayet hattı ile 153 Çağrı Merkezlerinden yardım alabilecek.



KOCAELİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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