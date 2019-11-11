Yeni sezonun ilk çocuk oyunu 17 Kasım’da

Kocaeli Şehir Tiyatrosu’nun 36 yaş arası çocukların vazgeçilmezi olacak Masal Odası, 17 Kasım Pazar günü seyirciyle buluşuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu masal odası oyunu ile çocuklarla buluşmak için geri sayıma başladı. 36 yaş arası çocukların vazgeçilmezi olacak Masal Odası, provalarına hızla devam ediyor. Şehrin Tiyatrosu’nun çocuklara yönelik sorumluluk projesi olarak nitelendirdiği Masal Odası, 17 Kasım Pazar günü çocuklarla buluşacak.

Küçüklerimizde ‘öz güven’ ve ‘paylaşım’ duygusunun güçlenmesini destekleyecek Masal Odası’nın ilk masalı, çocukların çok iyi bildiği “Çirkin Ördek Yavrusu” olacak. Masal dünyasının büyüleyici atmosferi storyboard ve kuklalarla zenginleştirilerek çocuklara eşsiz bir görsel deneyim sunarken bir taraftan da onları gelişimsel bir şekilde drama çalışmasının içine alacak.

KOCAELİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:29

AKŞAM 17:54

YATSI 19:16

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