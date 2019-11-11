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Fuhşa zorlandığını söyleyerek polisten yardım istedi

DHA

İZMİT´te yabancı uyruklu bir kadın, pasaportuna el konularak fuhşa zorlandığını söyleyip, polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İZMİT´te yabancı uyruklu bir kadın, pasaportuna el konularak fuhşa zorlandığını söyleyip, polisten yardım istedi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İzmit Körfez mahallesinde 09.11.2019 tarihinde 01.50 sıralarında yabancı uyruklu bir kadın, Polis ekiplerini arayarak 2 kişi tarafından pasaportuna el konulduğu ve fuhuş yapmaya zorlandığını söyledi. Yardım isteyen kadının ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kadını evinden alarak emniyete getirdi. İfadesi alınan kadın, C.T. (21) ve C.Y.´nin (35) isimlerini vererek kendisine zorla fuhuş yaptırdıklarını söyledi. Polis ekipleri, Dilovası ve İzmit ilçelerinde düzenlediği operasyonda C.T. ve C.Y.´yi yakalayarak gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi. Mağdur kadının ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği öğrenildi.

KOCAELİ

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:08
  • GÜNEŞ 07:35
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:16
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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