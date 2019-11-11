İlahiyatçı yazar Döngeloğlu Darıca’da Peygamberimizin hayatını anlatacak

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İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu Darıca’da “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” isimli söyleşiye katılacak.

İlahiyatçı yazar Döngeloğlu, 12 Kasım 2019 Salı günü saat 19:30’da Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde “Peygamberimizin Örnek Aile Hayatı” konulu söyleşisi ile Darıcalılarla buluşacak.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, tüm vatandaşları Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan etkinliğe davet etti.

KOCAELİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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