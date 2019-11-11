Kocaeli'de 63 bin fidan dikildi

TÜRKİYE´nin 81 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen `Geleceğe Nefes´ kampanyası kapsamında Kocaeli'de de 63 bin fidan toprakla buluşturuldu.

Gebze Pelitli bölgesindeki etkinliğe Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Vali Yardımcısı Dursun Balaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Aslan, Sakarya Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir ile vatandaşlar katıldı.

'ORMAN BAKIMINDAN ZENGİN BİR İLİZ'

Kocaeli'nin orman oranının yüzde 42 olduğunu söyleyen Vali Aksoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün milli ağaçlandırma günü olarak kabul edildi. Kocaeli olarak da bugün alandayız ve seferberlikte yer alıyoruz. İlimiz yüzde 42'lik orman varlığı ile orman bakımında zengin illerden birisi. Bunu daha iyi noktaya getirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Hep birlikte el ele verdiğimizde ne tür sonuçlar çıkacağını bugün göreceğiz" dedi.

'BU PROJEDE HERKESİN GÖZLERİNİN İÇİ GÜLÜYOR'

Geleceğe nefes olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "Bu benim 7 aylık belediye başkanlığım döneminde katılıp büyük mutluluk duyduğum tek program. Geleceğe nefes olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Böyle güzel bir projede herkesin gözlerinin içi gülüyor. Sevgili çocuklar bu ağaçları sizin geleceğiniz için dikiyoruz. Gelecekte daha mutlu olmanız daha güzel bir Türkiye'de yaşamanız için çok şey yapıyoruz ama en önemlisi bence bu. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KOCAELİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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