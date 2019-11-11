Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 21’e düştü Su seviyesi düşen baraj havadan görüntülendi

Kocaeli'nin içme suyunu karşılayan Yuvacık Barajında su seviyesi yüzde 21’e düştü. Boşalan baraj havadan görüntülendi.

Kocaeli’ye sonbahar mevsiminde beklenen yağışların henüz düşmemesi barajlardaki doluluk oranını etkiledi. Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’nda su seviyesi yüzde 21’e kadar düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSU) resmi internet sitesindeki verilere göre Yuvacık Barajı’nda 10 milyon 720 bin metreküp su kaldı. Havadan görüntülenen Yuvacık Barajı’ndaki su seviyesinin oldukça düştüğü gözlemlenirken, Kocaeli’nin su ihtiyacının karşılandığı bir başka baraj olan Namazgah Barajı’nda ise 15 milyon 800 bin metreküp su kaldı.



Sapanca Gölü’nden su alınması planlanıyor

Geçtiğimiz günlerde İSU tarafından yapılan yazılı açıklamada barajda depolanan suyun kullanım ihtiyacının en yüksek olduğu yaz döneminde harcandığını ve bu sebepten dolayı barajdaki su seviyesinde azalma gözlemlendiği belirtildi. Kocaeli’nin su ihtiyacını karşılamak için tek kaynağa bağlı olmayacak şekilde yatırımlar gerçekleştirildiğinin belirtildiği açıklamada, Yuvacık Barajı’nın su durumu ve yağışlara bağlı olarak Sapanca Gölü, ve derin su kuyularının devreye alınmasını planladıkları ifade edildi.

KOCAELİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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