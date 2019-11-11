Dilovası’nda 8 bin fidan toprakla buluştu

– “11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes” kampanyası kapsamında 81 ilde 11 milyon fidan toprakla buluşurken Dilovası’nda da düzenlenen törenle 8 bin fidan dikildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de 11 milyon fidan dikim töreni Dilovası’nda da gerçekleşti. Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım Alkan ve Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in katılım töreni Yahya Kaptan Anadolu Lisesinde yapıldı. Törene ayrıca Dilovası İlçe Emniyet Müdürü Mesut Uğur, Dilovası Belediyesi Başkan Yardımcılar, belediye meclis üyeleri, kamu kurum müdürleri, mahalle muhtarları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Dilovası Yahya Kaptan Anadolu Lisesi bahçesinde gerçekleşen fidan dikimi töreni sonrası açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Türkiye genelinde 2023 noktada tam 11 milyon fidan toprakla buluşacak. İlçemizde de düzenlenen törenlerde 8 bin fidan dikimi vatandaşlarımız tarafından gerçekleşecek. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi ve daha yeşil bir Türkiye için gerçekleştirilen törenlere bizde daha yeşil bir Dilovası için geleceğe nefes için katkı sunuyoruz. Milletimiz her zaman olduğu gibi bugünde bir tarih yazıyor. Biz fidanlarımızı hem toprağa hem gönüllere dikiyoruz. Ecdadımızdan aldığımız ağaç sevgisini taçlandırıyoruz. Umarız bu fidanlarımız büyüyecek ve hem ülkemiz hem de ilçemiz daha yeşil bir konuma kavuşacaktır” dedi.



KOCAELİ 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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