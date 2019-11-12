İHA ekibinden Emniyet Müdürü Tipioğlu'na ziyaret

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve ekibi, Kocaeli Emniyet Müdürü olarak atanan Veysel Tipioğlu'nu ziyaret ederek görevinde başarılar diledi.



KOCAELİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:53

YATSI 19:15

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