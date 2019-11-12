Çayırova Belediyespor takımından anlamlı destek

Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü karatecileri, "Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma" projesine destek verdi.

Geçtiğimiz hafta sonu Çayırova Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen Kocaeli MinikYıldız Karate Şampiyonasına katılan ÇESK Karate takımı 10 altın, 12 gümüş, 24 bronz olmak üzere toplamda 46 madalya kazandı. 500’ün üzerinde sporcunun katıldığı Kocaeli MinikYıldız Karate Şampiyonasına ev sahipliği yapan Çayırovalı sporcular, şampiyona öncesi bir araya gelerek "Giymiyorsan Giydir Toplumsal Dayanışma" çalışmalarına destek amacı ile ihtiyaç fazlası giysilerini belediye yetkililerine teslim ettiler. Çayırova Belediyesi yetkilileri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere teslim alınan yüzlerce giysi gerekli işlemlerin yapılmasından sonra Toplumsal Dayanışma Mağazası raflarında yerlerini alacak.

Şampiyonaya katılan Çayırova Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa ise tüm sporculara başarılar diledi. Genç sporcuların yaptığı davranışı takdir eden Arıkboğa, “Eğitim hayatının yanında spora da zaman ayıran bilinçli bir gençlik yetiştiriyoruz. Bugün burada olan sporcu kardeşlerimizin içinden ileride çok başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum, bütün çocuklarımıza ve gençlerimize de spor yapmalarını tavsiye ediyorum” dedi.

KOCAELİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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