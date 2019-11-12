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Gebze Belediyesi’nden kış öncesi yoğun çalışma

İHA

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Gebze Belediyesi’nden kış öncesi yoğun çalışma

Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kış mevsimi öncesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında asfalt yama, kaldırım onarım ve parke yol çalışmaları yürütüyor. Kış mevsiminde trafikte sürücü ve yayaların daha sağlıklı ulaşım sağlamaları için çalışmalarına hız veren ekipler Köşklüçeşme Mahallesi 539 ve 543/2 Sokak, Hürriyet Mahallesi 2061 Sokak’ta tretuvar, Tepemanayır Mahallesi’nde parke yol ve Pelitli Mahallesi Sanayi Caddesi’nde asfalt yama çalışmaları gerçekleştirdi. Yetkililer çalışmaların belirlenen program dahilinde süreceği bilgisini verdi.

KOCAELİ

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:09
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:15
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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