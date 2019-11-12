Kocaeli'de otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı şahıs, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi D100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.K.(32) idaresindeki 34 UU 5084 plakalı otomobil, seyir halinde ilerlediği sırada E.Ö.(55) isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan E.Ö. yola düşerek yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan E.Ö., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.K. ise Gebze Adliyesine sevk edildi.

KOCAELİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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