Selvi Kılıçdaroğlu´nun acı günü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Kocaeli´nin Derince ilçesinde hayatını kaybeden amcası Baki Kaya´nın (91) cenaze törenine katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu´nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu´nun, Derince Esentepe Mahallesi´nde yaşayan amcası Baki Kaya, yaşlılığa bağlı sebeplerle hayatını kaybetti. Baki Kaya´nın cenazesi, Derince İmam Hüseyin Cem ve Kültür Evi´nde kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı Şehitler Mezarlığı´nda toprağa verildi. Cenaze törenine Selvi Kılıçdaroğlu, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve çok sayıda vatandaş katıldı. Baki Kaya´nın kanser hastası kızı Fatma Doğan, güçlükle ayakta durabildi. Selvi Kılıçdaroğlu, cemevinde ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.



KOCAELİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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