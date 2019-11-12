Gaza bastı, ölmekten kurtuldu

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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KOCAELİ´nin Başiskele ilçesinde, Bülent Y.´nin kullandığı otomobile kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Yaralı olduğu halde otomobiliyle hızla olay yerinden uzaklaşan Bülent Y., soluğu semt polikliniğinde aldı. Yaralının durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis kaçan saldırganları arıyor.

Olay öğle saatlerinde, Başiskele Damlar Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde yaşandı. Bülent Y.'nin otomobiline seyir halinde olduğu sırada kimliği belirsiz kişiler tarafından pompalı tüfekle art arda ateş açıldı. Yaralanan Bülent Y., hızla olay yerinden uzaklaşıp, Barbaros Mahallesi´ndeki Başiskele Semt Polikliniği´ne gitti. Silahlı saldırıya uğradığını söyleyen Bülent Y., ambulansla ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi´ne sevk edildi. Tedaviye alınan Bülent Y.'nin hayati tehlikesi bulunmadığı bildirildi.

Kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatan polis, bölgede geniş çaplı inceleme yaptı.



KOCAELİ 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:49

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:53

YATSI 19:15

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