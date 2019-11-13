Büyükşehir’de promosyon ücreti 3 bin 250 TL oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, maaşların ödeneceği banka ile yaptığı görüşmeler sonucunda promosyon ücretinin 3 bin 250 TL olmasını sağladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi promosyon ihalesi önceki günlerde tamamladı. İhale, 3 bin 50 TL ile Vakıfbank’a kaldı. Büyükşehir Belediyesi ve Vakıfbank arasındaki görüşmeler tamamlanarak promosyon sözleşmeleri imzalandı. Ayrıca bu son görüşmeler neticesinde promosyon ücreti 3 bin 250 liraya çıkarıldı. Promosyon ücreti Büyükşehir Belediyesi ve iştirakleri ile İSU çalışanlarını kapsıyor. Promosyon parasının Kasım ayının sonlarında çalışanlara verilmesi planlanıyor.
KOCAELİ
13 Kasım 2019 Çarşamba
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