Büyükşehir’den sertifikalı Pet Shop eğitimi

– Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Sivil Toplum Merkezi’nde 79 kişiye sertifikalı “PetShop Eğitimi” verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde “Pet Shop Eğitimi” verildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliği ile verilen eğitime 79 kişi katıldı. Kocaeli Sivil Toplum Merkezinde gerçekleşen eğitimde alanında uzman akademisyenler, katılımcılara bilgiler verdi. Tamamlanan eğitimin sonunda programa katılan 79 katılımcı sertifikalarına kavuştu.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, polis adayları için 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) fiziki yeterlilik sınavına hazırlık kursu açtı. Bu yıl 26. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezlerine toplam 7 bin polis alınacak olması, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ücretsiz Spor Özel Yetenek Kursları’na gençlerin ilgisini daha da artırıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılında açtığı Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) kursa katılım yoğun olmuş ve düzenli olarak devam gösteren 66 öğrenciden 58'i Fiziki Yeterlilik Sınavı’nda başarılı olup 17 aday öğrenci polislik mesleğine ilk adımlarını atmıştı. 2018'de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Hazırlık Kursu'nun Fiziki Yeterlilik Sınavı’ndaki başarı oranı yüzde 88 olarak gerçekleşti. Kursta bu yıl ise 2018'deki başarı oranının üzerine çıkarak daha fazla öğrencinin polis adayı olması hedefleniyor.

Ücretsiz Özel Yetenek Spor Kurslarında hazırlanmak isteyen geleceğin polis adayları, kayıt sırasında yanlarında bir adet vesikalık fotoğraf, kimlik fotokopisi ve KPSS sonuç belgesi ile başvurularını İzmit Vinsan Spor Tesisleri’nde bulunan KBB Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü’ne elden yapabiliyor.



KOCAELİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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