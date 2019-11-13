Çocukları cinsel istismara uğrayan anneye kadınlardan destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Çocukları cinsel istismara uğrayan anneye kadınlardan destek

DHA

KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istediğini dile getiren 3 çocuk annesi E.G.'ye, düzenlenen gecenin geliri bağışlandı. Geceye maske takarak katılan E.G., `Güçlü Kadın´ seçildi.

KOCAELİ´nin Gebze ilçesinde, eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istediğini dile getiren 3 çocuk annesi E.G.'ye, düzenlenen gecenin geliri bağışlandı. Geceye maske takarak katılan E.G., `Güçlü Kadın´ seçildi.
Gebze'de yaşayan Tuğba Daştan, kadın dayanışması ve yardımlaşmayı hedeflediği 'Güçlü Kadın' projesini hayata geçirdi. Tuğba Daştan, sosyal medyadan gelen yazıyla harekete geçti. Eşinin 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu 3 çocuk annesi E.G., Tuğba Daştan´a gönderdiği yazıda eşinin 13 yaşında ve 9 yaşında olan kızlarına cinsel istismarda bulunduğunu, eşinin 38 yıl hapis cezasıyla cezalandırıldığını, çocuklarının cinsel istismara uğradığı evden taşınmak istediğini ve markete borcunun olduğunu söyleyerek, yardım talebinde bulundu.
Dün akşam, Tuğba Daştan´ın organize ettiği `Güçlü Kadınlar Matinesi´ne çok sayıda kadın katıldı. Geliri, E.G.´nin ihtiyaçları için kullanılacak gecede E.G. `Güçlü Kadın´ seçildi.
E.G kendisine destek veren tüm kadınlara teşekkür ederek, ''Ben bugün bütün kadınlara, bütün güçlü kadınlara çok teşekkür ederim. Özellikle Tuğba Hanım'a böyle bir organizasyon düzenlediği için teşekkür ederim. Çok gururluyum, güçlü bir anneyim, güçlü bir kadınım, bütün kadınlar çok güçlü. Biz hep beraber el ele ayakta duracağız" dedi. 
Güçlü kadınlar organizasyonunu düzenleyen Tuğba Daştan, ''Bugün çok onurluyum, her şeyden önce insanların bu kadar yoğun ilgi göstereceğini tahmin etmemiştim. Güçlü kadınlar kendisini güçlü bulan anneler hepsi bu akşam buradalar. İyi ki el ele verdik ve bu geceyi hep birlikte inşa ettik. Bütün kadınlara çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Güçlü kadınlar organizasyonuna destek veren ses sanatçısı Deniz Toprak ise "Öncelikle çok gurur verici bir şey kadın dayanışması ve çok önemli. Kadın dayanışması güç verir, iyileştirir, şifalandırır. Böyle bir gecede bulunduğum için çok mutluyum'' dedi.
Geceye ablası Deniz Toprak ile katılan internet fenomeni Nilay Toprak da böyle bir geceye katıldığı için çok mutlu olduğunu ifade etti.

KOCAELİ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Söğüt, “5 yılı hizmetle dolu geçirme gayretindeyiz”
YEREL HABERLER Başkan Söğüt, “5 yılı hizmetle dolu geçirme ...
Kış aylarını seven hastalık: Hemoroid Genel Cerrahi Op. Dr. Faruk Özkul; “Kışın lahana, ıspanak, brokoli ve pırasa tüketin”
YEREL HABERLER Kış aylarını seven hastalık: Hemoroid Genel Cerrahi Op. ...
İzmit Atatürk Anıtı’nı bakıma alınacak
YEREL HABERLER İzmit Atatürk Anıtı’nı bakıma alınacak
Büyükşehir’den sertifikalı Pet Shop eğitimi
YEREL HABERLER Büyükşehir’den sertifikalı Pet Shop eğitimi
Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL dolandırıldı Kanser hastası adam kredi vaadiyle dolandırıldı iddiası
YEREL HABERLER Çay bahçesinde otururken kredi vaadiyle 30 bin TL ...
Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kocaman çalışmaları inceledi
Fuat Sezgin, SEKA Kağıt’da pul sergisiyle anılıyor
YEREL HABERLER Fuat Sezgin, SEKA Kağıt’da pul sergisiyle anılıyor
Kartepe Belediyesi’nden soba yardımı
YEREL HABERLER Kartepe Belediyesi’nden soba yardımı
Büyükşehir’de promosyon ücreti 3 bin 250 TL oldu
YEREL HABERLER Büyükşehir’de promosyon ücreti 3 bin 250 TL oldu
Gaza bastı, ölmekten kurtuldu
YEREL HABERLER Gaza bastı, ölmekten kurtuldu
Kocaeli’de 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kocaeli’de 4 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi imkanı ile hastaneye gitti
YEREL HABERLER Otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan şahıs, kendi ...
Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı
YEREL HABERLER Kızıyla tartışan damadı ve arkadaşını bıçakladı
Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Kocaeli’de uyuşturucu operasyonu: 13 ...
İzmit Belediyesi araç kiralama ihalesi düzenledi
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi araç kiralama ihalesi düzenledi
Darıca Belediyesi hizmeti vatandaşın ayağına götürüyor
YEREL HABERLER Darıca Belediyesi hizmeti vatandaşın ayağına ...
İzmit zabıtası velilerin içini rahatlatmaya devam ediyor
YEREL HABERLER İzmit zabıtası velilerin içini rahatlatmaya devam ...
Kocaeli’de bir şahıs kızıyla kavga eden damadı ve arkadaşını bıçakladı Damadın ağır yaralandığı olayda saldırganı komşuları etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Kocaeli’de bir şahıs kızıyla kavga eden damadı ve ...
Kılıçdaroğlu’nun acı günü Kılıçdaroğlu’nun eşi, Kocaeli’de amcasını son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu’nun acı günü Kılıçdaroğlu’nun eşi, ...
Selvi Kılıçdaroğlu´nun acı günü
YEREL HABERLER Selvi Kılıçdaroğlu´nun acı günü
Kiracılarının 12 yaşındaki kızına cinsel istismara 10 yıl hapis
YEREL HABERLER Kiracılarının 12 yaşındaki kızına cinsel istismara 10 ...
Kocaeli'de otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Kocaeli'de otomobilin çarptığı şahıs hayatını ...
Gebze Belediyesi’nden kış öncesi yoğun çalışma
YEREL HABERLER Gebze Belediyesi’nden kış öncesi yoğun çalışma
Büyükşehir kent merkezindeki mobilya sayısını arttırıyor
YEREL HABERLER Büyükşehir kent merkezindeki mobilya sayısını ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X