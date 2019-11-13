Kadın doğum uzmanı evinde ölü bulundu

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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İZMİT'te, özel hastanede görev yapan Kadın Doğum Uzmanı Dr. Emine Ö. (52), evinde ölü bulundu. Dr. Emine Ö.'nün ilaç içerek intihar ettiği üzerinde duruluyor.

İzmit'te, özel bir hastanede kadın doğum uzmanı olarak görev yapan Dr. Emine Ö.'den haber alamayan yakınları, sabah Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki evine gitti. Yakınları, kapıyı açan olmayınca polise haber verdi. Gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde Dr. Emine Ö.'yü salonda yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Dr. Emine Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.

İlaç içerek intihar ettiği üzerinde durulan Dr. Emine Ö.'nün cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.



KOCAELİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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