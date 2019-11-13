İzmit Belediyesi’nden Serdar Mahallesi parklarına bakım

İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi’nde yer alan parklarda genel bakım çalışmaları gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Ekipleri parkların planlı olarak bakımını yapmaya devam ediyor. Bakım çalışmaları kapsamında Serdar Mahallesi içerisindeki park alanlarında zamanla oluşan hasarlar onarıldı. Çocukların daha güvenli ve konforlu alanlarda vakit geçirmelerini önemseyen İzmit Belediyesi mevsim şartlarına bağlı olarak zamanla oluşan hasarları gidermek amacıyla parklarda kaynak bakımı, ahşap bakımı, boya bakımı, yeşil alan bakımı, elektrik bakımı, su bakımı ve sert zemin bakımı ve tamirleri gerçekleştirdi. Ayrıca bölgedeki yeşil alanlarda tırpan çalışmaları programlı olarak devam ediyor.

KOCAELİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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