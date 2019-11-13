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19 yıl önceki cinayet davasında Sedat Şahin hakim karşısına çıkartıldı

İHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişinin 2000 yılında öldürülerek cesedinin yol kenarına atılması ile ilgili tekrar başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Şahin, cinayet emrini verdiği iddiası ile hakim karşısına çıkartıldı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kişinin 2000 yılında öldürülerek cesedinin yol kenarına atılması ile ilgili tekrar başlatılan soruşturma kapsamında Sedat Şahin, cinayet emrini verdiği iddiası ile hakim karşısına çıkartıldı.

Olay, 4 Kasım 2000 tarihinde Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Maşukiye bölgesinde meydana gelindi. Edinilen bilgilere göre, 5 Kasım 2000 tarihinde Tem Otoyolu kenarında çalılık alan içerisinde silahla vurulmuş halde bir erkek cesedi bulundu. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemelerde cesedin Hasan Beğen (20) isimli vatandaşa ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, 28 Kasım 200 tarihinde C.Y. isimli bir şahıs, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına giderek, Hasan Beğen’i kendisinin öldürdüğünü iddia etti. Olayda kullandığını söylediği tabancayı da jandarma ekiplerine teslim eden C.Y., F.A. isimli bir şahıs ve Hasan Beğen ile araçta tartışmaya başladıklarını ve daha sonra araçtan inerek kendisinin C.Y.’yi defalarca ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Alınan ifadelerinin ardından tutuklanan C.Y., Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gizli tanığın ifadesi, 17 yıl sonra cinayet dosyasını tekrar açtırdı
Olayla ilgili 16 Ağustos 2017 tarihinde ifade veren bir gizli tanık, Hasan Beğen’in Sakarya’da ‘Ölüm Üçgeni’ adı altında gerçekleştirilen, aralarında Hasan Beğen’in de olduğu cinayetlerin ‘Şahinler’ suç örgütü tarafından işlendiğini iddia etti. Tanık ifadesinin ardından olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmada C.Y.’nin suç tarihinde Sedat Şahin ile birlikte hareket ettiği, Hasan Beğen’i öldürüldüğü gün Şahin’in o tarihlerdeki yakın adamlarından olan F.U. (46) ve ‘Horoz’ lakaplı A.K.'nin de (48) C.Y. ile birlikte olduğu tespit edildi.

Cinayet emrini Sedat Şahin’den aldıklarını iddia etti
Olayla ilgili 13 Temmuz 2018 tarihinde yakalanarak gözaltına alınan F.U., verdiği ifadede Beğen’i alacak verecek meselesinden dolayı Sedat Şahin’in talimatıyla, A.K. ve C.Y. ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. İfadesinde Sedat Şahin, cezaevinde olduğu dönemlerde işlerini kendisinin yürüttüğünü iddia eden Şahin, F.U.’nun daha önce de Sedat Şahin’in işlediği bir suçu üstlenerek hapse girdiğini söylediği öğrenildi. Sedat Şahin’in 100 bin Mark veresiyeyle Hasan Beğen’e eroin verdiğini ve tahsilat için kendilerinin Beğen’in yanına gittiklerini belirten F.U., “Sedat Şahin, Beğen ile telefonda konuştu. Şahin, Beğen’e Niğde Cezaevi'ne gelmesini söylemiş. Daha sonra biz 4’ümüz arabaya bindik. Gebze’yi geçtikten sonra Sedat Şahin tekrar aradı. Nerede olduğumuzu sordu. Gebze’yi geçtik’ dedim. Daha sonra Sedat Şahin, Beğen’i öldürmemi söyledi. Anlamazlıktan gelerek, anlamadım dedim. Sedat Şahin de sesini yükselterek, ‘Nasıl anlamadın, çıkart onu aradan’ dedi. Tamam diyerek telefonu kapattım’ diyerek cinayeti nasıl işlediklerini anlattı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi yetkisizlik kararı verdi
F.U.’nun alınan ifadesinin ardından C.Y.’nin tekrar şüpheli sıfatı ile ifadesi alındı. İfadesinde suçlamaları kabul eden C.Y.’nin cinayeti işledikten sonra F.U.’nun kendisine olayın kendi için problem çıkartacağını ve kendisine teslim olması gerektiğini söylediği öğrenildi. C.Y., verdiği ifadesinde A.K.’nin de kendileri ile birlikte olduğunu itiraf etti. Yapılan soruşturma ile ilgili F.U., A.K. ve Sedat Şahin’in tutuklanmasına karar verildi. Olayla ilgili İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada cinayetin Kocaeli’de işlenmesinden dolayı yetkisizlik kararı verilerek, 26 Şubat 2019 tarihli duruşmada sanıkların tutukluluklarının devamına karar verildi.

Sedat Şahin ve 2 diğer sanık Kocaeli’de hakim karşısına çıktı
Yetkisizlik kararının verilmesinin ardından dava Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar açıldı. Bugün gerçekleştirilen duruşmanın ilk celsesinde Sedat Şahin hakim karşısına çıkartılırken, F.U., A.K. isimli sanıklar ise tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Duruşmada sanık F.U. daha önce verdiği ifadelerini tekrarlarken, Sedat Şahin ise suçlamaları reddetti. Sanıkların ifadelerinin ardından mahkeme heyeti duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek sanıklardan Sedat Şahin ve F.U.’nun tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, A.K. ise adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

KOCAELİ

13 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:10
  • GÜNEŞ 07:37
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:14
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