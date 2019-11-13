Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi

İZMİT´te bir özel halk otobüsü sürücüsü, aracında fenalaşan kız çocuğunu hiçbir durakta durmadan hastaneye yetiştirdi.

Derince Çenesuyu ile İzmit Bayındırlık Konutları arasında sefer yapan 41 J 0040 plakalı özel halk otobüsünde seyahat eden bir kız çocuğu fenalık geçirdi. Yanındaki arkadaşları hemen bir koltuğa yatırarak müdahale etmeye çalışırken, Seka Tüneli üzerinde durumu fark eden sürücü Şenol Türkay, tereddüt etmeden tüm durakları pas geçerek otobüsü hastaneye götürdü. Aracının dörtlü lambalarını yakan ve korna çalarak trafikte yol isteyen sürücü Şenol Türkay, kısa sürede otobüsü Kocaeli Devlet Hastanesi´nin Acil Servis kısmına getirerek, çocuğu ve arkadaşlarını indirdi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.



KOCAELİ 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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