Psikolojk sorunları olan genç intihar etti

KOCAELİ´nin Kartepe ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sezer S.(25) kendini asarak intihar etti.
Olay akşam saatlerinde, Kartepe Ataevler Mahallesi Nihan Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Tek başına yaşayan Sezer S.´den haber alamayan yakınları evine geldi. Eve giren yakınları, Sezer S.´yi tavana iple asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Sezer S.´nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri evde inceleme yaptı. Polis ekiplerinin çalışmasını tamamlamasının ardından Sezer S.´nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı. Yaklaşık 20 gün önce trafik kazası geçiren Sezer S.´nin uzun süredir psikolojik sorunları olduğu ve intihar ettiği tahmin ediliyor. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
KOCAELİ
14 Kasım 2019 Perşembe
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