Okullara sahiplendirilen sokak hayvanları öğrencilerin ilgi odağı oldu Okul bahçesinde bakılan hayvanlar ile öğrenciler korkularını yeniyor

– Kocaeli’de hayata geçirilen “Her Okula Bir Can Dostu” projesi kapsamında okullara sahiplendirilen köpekler, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğünün başlattığı 'Her Okula Bir Can Dostu' projesi büyük ilgi görüyor. Bu kapsamda İzmit Ortaokulu da Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezinden bir köpek sahiplendi. 'Cesur' ismini verdikleri köpek hem öğrencilerin hem de idarecilerin ilgi odağı oldu. Hayvan sevgisini aşılamak amacı ile hayata geçirilen projeyi Kocaeli’deki okullar da sahiplendi. Kedi ve köpek kulübesi ve mamalarının dağıtıldığı proje kapsamında okullar, Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’ye örnek olan Sokak Hayvanları Geçici Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi’nden de sokak hayvanları sahipleniyor.



Sahiplendikleri köpeğe “Cesur” adını verdiler

İzmit Ortaokulu da proje kapsamında sokak hayvanı sahiplenen okullardan oldu. Köpeğe öğrenciler 'Cesur' adını verdi. Adeta bir bekçi köpeği görevini üstlenen Cesur aynı zaman da öğrencilerin de sevgilisi oldu. Ders aralarında vakit buldukça Cesur ile vakit geçiren çocuklar hem içlerindeki korkuyu yenerken hem de eğleniyor. Ayrıca özenle besledikleri köpeği koruyup kollayan çocuklar bu durumdan fazlasıyla memnun.



“Öğrencilerimiz de Cesur’u çok sevdi”

Okul idaresinin de sahiplendiği köpek okula hemen uyum sağladı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan okul müdürü yardımcısı Tuğcan Ayyıldız, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı bu proje çok anlamlı. Biz de bu proje kapsamında Cesur’u sahiplendik. Cesur da bizleri sahiplendi. Öğrencilerimiz de Cesur’u çok sevdi” dedi.



Öğrenciler, hayvan sevgisini yakından öğreniyor

Ayrıca yine Cesur'a olan ilgilerini dile getiren çocuklar da, önceden köpeklerden korktuklarını ama Cesur ile birlikte artık bu korkuyu yaşamadıklarını belirtti. Öğrenciler Cesur'la güzel vakit geçirdiklerini ifade ederek Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

