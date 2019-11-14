İpek Hereke halısı dokumayı öğreniyorlar

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, özenli desenleriyle beğenilen ipek Hereke halısının yapımı için dokuma kursu açıldı. Kursa katılanlar, ipek halı dokumayı öğreniyor.

Körfez ilçesi ile özdeşleşen ve dünyanın dört bir yanına ihraç edilen Hereke halıları, son yıllarda unutulmaya yüz tuttu. Kentin tarihi değeri olan Hereke halılarının, kültürel olarak yaşatılması için girişimlerde bulunan Büyükşehir Belediyesi'nce kurs açıldı. İpek halı dokuma kursuna kadınlar, ilgi gösterdi. Haftanın belirli günlerinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KOMEK) bünyesinde, kursiyerlere ipek halı dokuma eğitimi veriliyor. Kurs eğitmeni Fatma Keser, amaçlarının hem Hereke halısının tarihini anlatmak hem de halının yeniden popüler hale getirilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Kursiyerlerin haftanın belirli günlerinde gelerek, halı dokumayı öğrendiğini belirten Fatma Keser, "Osmanlı'dan günümüze kadar gelen en önemli kültür miraslarımızdan biri olan Hereke ipek halı dokumacılığını geçen yıl KOMEK yeniden gün yüzüne çıkardı. Bu halımızın özelliği çift düğüm, çift atkı ve el kesimi teknikleriyle dokunmasıdır. Bu teknik dünyada sadece Hereke halılarında uygulanmakta. Bu yıl kurslarımızda 18 öğrencimize eğitime devam ediyoruz. Öğrencilerimiz bu işe çok meraklılar. Yıllardır bu işi yapmış ve içinde büyük bir özlem ile buraya gelip kurslarda halı dokuyanlar da var. Bu işi hiç yapmamış ilgi duyan ve öğrenmeyi çok isteyen öğrencilerimiz de var. Bizler burada onlara hem Hereke halısının tarihini anlatıyoruz hem de nasıl yapıldığını öğretiyoruz" diye konuştu.

'EV İŞİMİZİ BİTİRİP BURAYA KOŞUYORUZ'

Yaklaşık 2 aydır kursa devam eden Emel Türe, "Her gün gelmeye çalışıyoruz. Çok zevkli, bir o kadar da göz yoruyor. Hiç kolay bir iş değil. Ben burada eğitim almaya başladığımda hiçbir şey bilmiyordum. İlk önce ilmek atmayı öğrendim, şu anda desen atmayı öğrendim. Burada halı dokumak çok zevkli. Evde işimizi bitirip, hemen buraya koşuyoruz. Şu anda kağıda çıkardığımız deseni halıya aktarmaya çalışıyorum. İlerleme kaydedip, halı üzerinde emeğimi görünce çok hoşuma gidiyor. Bizim çocukluğumuzda dokurlardı ve ben hayretle izlerdim büyüklerimi. Çocukken hep aklımdaydı, şu an o çocukluk hayalimi gerçekleştirdiğim için çok sevinçliyim" dedi.



KOCAELİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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