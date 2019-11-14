Çakmak ve Şayir, çalışmaları inceledi

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ile birlikte ilçede devam eden çalışmaları inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak Dilovası’na bir dizi ziyaret gerçekleştirerek Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’i makamında ziyaret etti. Çakmak, çalışmalar hakkında bilgiler alırken çeşitli konularda da fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Dilovası Belediye Meclis Üyeleri de katıldı. Çakmak’ın, Başkan Şayir’i makamında ki ziyaretinin ardından ilçede sahaya çıkarak yapılan çalışmaları incelediler. Başkan Şayir, yapımı süren çalışmalar hakkında Başkan Vekili Çakmak’a bilgiler verdi.

KOCAELİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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