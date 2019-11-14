Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı İtfaiye ekiplerinin son anda durdurduğu kadın, “Kedilerim içeride” diyerek fenalık geçirdi İtfaiye ekipleri, içerİden çıkartılan 3 kediyi kurtarabilmek için dakikalarca müdahale etti Kurtarılamayan kedilerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı İtfaiye ekiplerinin son anda durdurduğu kadın, ...

İHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan evini gören kadın, içeride bulunan kedilerini kurtarmak için kendisini alevlerin arasına attı. İtfaiye ekipleri tarafından son anda durdurulan kadın, ekiplerin hayata döndüremediği kedilerin başında fenalık geçirdi.

Kedilerini kurtarabilmek için alevlerin arasına daldı İtfaiye ekiplerinin son anda durdurduğu kadın, “Kedilerim içeride” diyerek fenalık geçirdi İtfaiye ekipleri, içerİden çıkartılan 3 kediyi kurtarabilmek için dakikalarca müdahale etti Kurtarılamayan kedilerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde alevlere teslim olan evini gören kadın, içeride bulunan kedilerini kurtarmak için kendisini alevlerin arasına attı. İtfaiye ekipleri tarafından son anda durdurulan kadın, ekiplerin hayata döndüremediği kedilerin başında fenalık geçirdi.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Şen Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 5 katlı apartmanın 2. katında bulunan Leyla Açıkgöz ve kızının yaşadığı evde yangın çıktı. Dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hatalı araç parklanmalar nedeni ile sokağa girmekte güçlük çekti. Araçların kaldırılması ile ekipler, yangının çıktığı sokağa ulaşabildi.

Kedilerini kurtarabilmek için alev alev yanan eve girmeye çalıştı
İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri müdahaleleri sürdürürken, bir anda vatandaşların arasından koşarak apartmanın önüne gelen Leyla Açıkgöz, “Kedilerim içeride” diyerek içeri girdi. Durumu fark eden itfaiye ekipleri, son anda Açıkgöz’ün alevlerin arasına girmesini engelleyerek dışarı çıkarttı. Vatandaşlar ve ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışılan kadın fenalık geçirdi.

Dakikalarca içeriden çıkartılan kedileri kurtarmaya çalıştılar
İtfaiye ekipleri, yangını söndürerek eve girdi. Evde yaptıkları incelemelerde kedileri bulan ekipler tek tek dışarı çıkarttı. İtfaiye ekiplerinin bir kısmı içeride kedileri bulmaya çalışırken, diğer ekipler ise dışarı çıkartılan 3 kediyi hayata döndürmek için dakikalarca çabaladı. Ekipler, oksijen tüpleri ile bir yandan kedilerin solunum yolunu açmaya çalışırken, diğer yandan da kalp masajı yaptı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 kedide hayata döndürülemeyerek telef oldu. Ekipler içeriden getirdikleri bir havlu ile telef olan 3 kedinin üzerini örttü.

Telef olan kedilerini görünce fenalık geçirdi
“Çocuklarım nerede” diyerek gözyaşları içinde kedilerinin yanına gelen Açıkgöz, yerdeki havluyu kaldırınca kedilerini gördü. Gözyaşlarına boğulan kadın fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa götürülen kadın yakınları tarafından sakinleştirdi. Komşularının, yangın sırasında bir kedinin camdan atlayarak kaçtığını söylemesi üzerine sakinleşen Açıkgöz, tekrar kedilerinin yanına gelerek gözyaşı döktü. Yakınların sarılarak sakinleştirdiği kadın, “Yavrularım gitti” diye ağladı.

Bir kedisini kızı veteriner kliniğine götürmüş
Açıkgöz’ün 5 kedisinin olduğu, 1 kedisini ise kızının sabah sağlık kontrolleri için veteriner kliniğine götürdüğü öğrenildi. Ekipler tarafından evde yapılan ilk belirlemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı tespit edildi. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.

KOCAELİ

14 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:38
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:27
  • AKŞAM 17:51
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Körfez Belediyesi çevre temizliğine devam ediyor
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi çevre temizliğine devam ediyor
Hatice Kübra Tongar Gebze’ye geliyor
YEREL HABERLER Hatice Kübra Tongar Gebze’ye geliyor
Çakmak ve Şayir, çalışmaları inceledi
YEREL HABERLER Çakmak ve Şayir, çalışmaları inceledi
Ferrero Grup Fındık Şirketi Global Genel Müdürü Schlesinger, İzmit ve Düzce’deki Ferrero Fındık Fabrikaları’nı ziyaret etti
YEREL HABERLER Ferrero Grup Fındık Şirketi Global Genel Müdürü ...
Darıca Sahili’nde hummalı çalışma
YEREL HABERLER Darıca Sahili’nde hummalı çalışma
Başkan Hürriyet’ten Viyana’da İzmit daveti
YEREL HABERLER Başkan Hürriyet’ten Viyana’da İzmit daveti
Kartepe’de su baskınlarına kalıcı çözüm
YEREL HABERLER Kartepe’de su baskınlarına kalıcı çözüm
İpek Hereke halısı dokumayı öğreniyorlar
YEREL HABERLER İpek Hereke halısı dokumayı öğreniyorlar
Okulda su diye aldığı kezzap çıkınca dudakları yandı
YEREL HABERLER Okulda su diye aldığı kezzap çıkınca dudakları yandı
Okullara sahiplendirilen sokak hayvanları öğrencilerin ilgi odağı oldu Okul bahçesinde bakılan hayvanlar ile öğrenciler korkularını yeniyor
YEREL HABERLER Okullara sahiplendirilen sokak hayvanları ...
Psikolojk sorunları olan genç intihar etti
YEREL HABERLER Psikolojk sorunları olan genç intihar etti
Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi
YEREL HABERLER Otobüste fenalaşan kız çocuğunu hastaneye yetiştirdi
Eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisini yaralayan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Eşinin kendisini aldattığını iddia ettiği sevgilisini ...
19 yıl önceki cinayet davasında Sedat Şahin hakim karşısına çıkartıldı
YEREL HABERLER 19 yıl önceki cinayet davasında Sedat Şahin hakim ...
Okul kantininden su diye satın aldığı pet şişedeki kireç çözücüyü içti
YEREL HABERLER Okul kantininden su diye satın aldığı pet şişedeki ...
Çocuklar “Neşeli Aile” tiyatrosunu çok sevdi
YEREL HABERLER Çocuklar “Neşeli Aile” tiyatrosunu çok sevdi
Eşini hastanelik etti, 270 kilometre gelip akrabasının aracına 8 el ateş etti
YEREL HABERLER Eşini hastanelik etti, 270 kilometre gelip ...
Körfez Belediyesi personeline sağlık taraması
YEREL HABERLER Körfez Belediyesi personeline sağlık taraması
Büyükakın, İzmit’te vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Büyükakın, İzmit’te vatandaşlarla buluştu
Köpeği bıçaklayarak öldüren şahıs serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Köpeği bıçaklayarak öldüren şahıs serbest bırakıldı
İzmit Belediyesi’nden Serdar Mahallesi parklarına bakım
YEREL HABERLER İzmit Belediyesi’nden Serdar Mahallesi parklarına ...
Başkan Büyükakın, Güney Kore Başkonsolosunu ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın, Güney Kore Başkonsolosunu ağırladı
Körfez’de mezarlıklarda düzenleme
YEREL HABERLER Körfez’de mezarlıklarda düzenleme
Doğum uzmanı doktor intihar etti
YEREL HABERLER Doğum uzmanı doktor intihar etti
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X