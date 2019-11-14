Hatice Kübra Tongar Gebze’ye geliyor

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Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar “Çocuklarla İtişmeyelimİletişelim” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluşacak.

Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri kapsamında Hatice Kübra Tongar “Çocuklarla İtişmeyelimİletişelim” konulu konferansıyla Gebzelilerle buluşacak. Gebze Kültür Merkezinde gerçekleşecek konferansta Hatice Kübra Tongar Gebzeli ailelere çocuklarla sağlıklı iletişim kurmanın yollarını anlatacak. 16 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak programa tüm Gebzeliler davetli olduğu bildirildi.

Gebze Belediyesi kültürsanat etkinlikleri hafta sonu çocuk etkinlikleriyle devem edecek. Çocukların hafta sonlarını dolu dolu geçirmeleri için hazırlanan kültürsanat etkinlikleri kapsamında 16 Kasım Cumartesi saat 12.00 ve 15.00’de “Kitapçı Dede” çocuk tiyatrosu sahnelenecek. 17 Kasım Pazar günü de saat 12.00 ve 15.00’de “Eyvah Ayılar Küçüldü” isimli çocuk sineması gösterimi gerçekleşecek.

KOCAELİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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