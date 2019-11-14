Körfez Belediyesi çevre temizliğine devam ediyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri çevre temizliğine devam ediyor.

Körfez’in cadde, sokak ve kaldırımlarında gerçekleştirilen çalışmalar, mahalle araları, boş arazilerde de gün boyu devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından, şehir genelinde yapılan geniş kapsamlı temizlik çalışmaları ot biçme, çöp toplama, yol yıkama ve yol süpürme gibi birçok farklı alanda yürütülüyor. Temizlik ekipleri tarafından şehrin tamamında bulunan orta refüj, döner kavşak ve yeşil alanlar yabani otlardan temizleniyor. Ayrıca ana arterlerdeki yolların yanı sıra, çöp konteynırlarının dezenfekte çalışması yapılıyor.

Körfez Belediyesi, Sıfır Atık projesi için çalışmalarını sürdürüyor. Proje kapsamında Körfez Belediyesi Temizlik işleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Körfez’de birçok noktaya cam, kâğıt, plastik ve pil bölümlerinden oluşan geri dönüşüm kutuları kazandırmıştı. Ekipler son olarak, Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde bulunan ve belirledikleri noktalara mobil atık kutularını koymaya başlayarak, projeye desteği arttırdı.

Vatandaşlar kullanmadıkları elektronik atıklar, florasan lambalar ve pillerin yanı sıra, kitap, oyuncak gibi atıklarını da geri dönüşüm kutularına bırakabilecekler.

KOCAELİ 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:38

ÖĞLE 12:50

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:51

YATSI 19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.